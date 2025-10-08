Tornano a lavoro tre dipendenti della Isgrò Costruzioni il giudice li reintegra

Il Tribunale del lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza dell'8 ottobre, ha dichiarato illegittimo il licenziamento dei tre lavoratori, iscritti alla Fiom Cgil, dipendenti della dittaIsgrò Costruzioni srl impegnati nell'appalto per la sorveglianza del tratto autostradale A18 e A20 di.

