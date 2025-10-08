Tornano a lavoro tre dipendenti della Isgrò Costruzioni il giudice li reintegra
Il Tribunale del lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza dell’8 ottobre, ha dichiarato illegittimo il licenziamento dei tre lavoratori, iscritti alla Fiom Cgil, dipendenti della dittaIsgrò Costruzioni srl impegnati nell’appalto per la sorveglianza del tratto autostradale A18 e A20 di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: tornano - lavoro
Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri
Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri
Continassa Juve: i bianconeri tornano al lavoro in vista dell’amichevole contro la Reggiana
SI TORNA IN CAMPO! Archiviata la vittoria di domenica, i gialloblù oggi tornano al lavoro per preparare la prossima sfida… con ancora più grinta, fame e determinazione di prima ? Un solo obiettivo nella testa e nel cuore: continuare a crescere, insiem - facebook.com Vai su Facebook
Treviso, mancano 90 minuti all'orario di lavoro: stipendio «tagliato» a tre dipendenti del Comune. «Andavano recuperati» - Due minuti un giorno, 20 minuti un altro giorno, 23 un altro giorno ancora e alla fine i minuti mancanti sull’orario di lavoro sono diventati 91 minuti. Riporta corrieredelveneto.corriere.it
Carbon Line, nel sede centrale del cantiere nautico fanese tornano al lavoro in 30. Ora si cercano le cause dell’incendio - FANO Una parte di operai e personale amministrativo Carbon Line ha ripreso l’attività lavorativa, ancora parziale dopo l’incendio scoppiato oltre un mese fa in tre capannoni ... Come scrive msn.com