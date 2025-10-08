Torna Va’ dove ti porta il bus di Autolinee Toscane

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 8 ottobre 2025 – Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna anche per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto “Va’ dove ti porta il bus”, promosso da Autolinee Toscane, con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. L’iniziativa, che lo scorso anno ha coinvolto 66 classi e circa 1.600 alunni provenienti da tutta la regione, si rivolge alle classi quarte e quinte della scuola primaria e alle prime classi della scuola secondaria di primo grado, con l’obiettivo di educare i più giovani alla mobilità sostenibile e favorire un uso consapevole del trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

torna va8217 dove ti porta il bus di autolinee toscane

© Lanazione.it - Torna “Va’ dove ti porta il bus” di Autolinee Toscane

In questa notizia si parla di: torna - porta

Torna il San Giò Verona Video Festival: «Tratteremo argomenti non divertenti ma importanti, il qualunquismo ci porta al naufragio»

Porta Magica torna su Rai 2: Andrea Delogu riapre il varco del mistero

Torna a casa ubriaca, sfonda la porta e butta il cane giù dal balcone

torna va8217 porta busTorna l’iniziativa “Va’ dove ti porta il bus” - autolinee toscane informa che, dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna anche per l’anno scolastico 2025- ilcittadinoonline.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Torna Va8217 Porta Bus