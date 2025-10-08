Torna Va’ dove ti porta il bus di Autolinee Toscane
Arezzo, 8 ottobre 2025 – Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna anche per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto “Va’ dove ti porta il bus”, promosso da Autolinee Toscane, con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. L’iniziativa, che lo scorso anno ha coinvolto 66 classi e circa 1.600 alunni provenienti da tutta la regione, si rivolge alle classi quarte e quinte della scuola primaria e alle prime classi della scuola secondaria di primo grado, con l’obiettivo di educare i più giovani alla mobilità sostenibile e favorire un uso consapevole del trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
