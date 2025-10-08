Torna l' Open Day di Anpas | porte aperte in Piemonte per scoprire il mondo dei volontari del soccorso

Sabato 11 ottobre le pubbliche assistenze Anpas del Piemonte apriranno le loro sedi al pubblico per l'Open Day regionale, una giornata rivolta a cittadini di tutte le età per avvicinarsi al volontariato e apprendere gesti che possono salvare una vita. Tra corsi gratuiti di primo soccorso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

