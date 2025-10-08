Torna l' Open Day di Anpas | porte aperte in Piemonte per scoprire il mondo dei volontari del soccorso
Sabato 11 ottobre le pubbliche assistenze Anpas del Piemonte apriranno le loro sedi al pubblico per l'Open Day regionale, una giornata rivolta a cittadini di tutte le età per avvicinarsi al volontariato e apprendere gesti che possono salvare una vita. Tra corsi gratuiti di primo soccorso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: torna - open
Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-2: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz
Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-1: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz
Sinner torna ad allenarsi a Montecarlo: prepara la difesa del titolo allo Us Open
Pronti? Sabato 11 ottobre torna L'OPEN DAY ALL YOU CAN TAKE al Centro Remida Una giornata per famiglie, scuole, insegnanti, associazioni e privati cittadini dedicata all'asporto dei materiali e allo scambio dei libri "Salvati da Remida" Vi aspettiamo s - facebook.com Vai su Facebook
#Dazn: torna Open Var, al via la nuova stagione - X Vai su X
Open day delle Pubbliche Assistenze ANPAS per scoprire, imparare e diventare protagonisti della solidarietà - Le Pubbliche Assistenze ANPAS del Piemonte aprono le loro porte ai cittadini per una giornata di festa, di incontro e di formazione. atnews.it scrive
Anpas, l’11 ottobre open day in tutto il Piemonte per scoprire il mondo dei volontari del soccorso - GRUGLIASCO – Le Pubbliche Assistenze Anpas del Piemonte apriranno le loro sedi al pubblico per l’open day regionale, una giornata rivolta a cittadini di tutte le età per avvicinarsi al volontariato e ... quotidianopiemontese.it scrive