Torna la raccolta di occhiali usati organizzata dai club Lions di Ostuni
OSTUNI - I club Lions Ostuni Host e Ostuni Città Bianca, come ogni anno, nel mese di ottobre dedicato alla vista, hanno riavviato la raccolta occhiali usati, uno dei tanti Service che conferma l'impegno per migliorare la vista e la qualità di vita di tante persone che non possono permettersi di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Ostuni, la raccolta degli occhiali usati a cura dei Clubs Lions Ostuni Host e Ostuni Città Bianca - I Clubs Lions Ostuni Host e Ostuni Città Bianca, come ogni anno, nel mese di ottobre dedicato alla ... Da giornaledipuglia.com
Un gesto che ridona la vista: riparte la Raccolta Occhiali Usati dei Lions Clubs di Ostuni - Come ogni anno, nel mese di ottobre dedicato alla vista, i Lions Clubs Ostuni Host e Ostuni Città Bianca hanno riavviato la Raccolta degli occhiali usati, uno dei service più significativi che testimo ... Scrive brindisisera.it