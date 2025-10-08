Torna la raccolta di occhiali usati organizzata dai club Lions di Ostuni

OSTUNI - I club Lions Ostuni Host e Ostuni Città Bianca, come ogni anno, nel mese di ottobre dedicato alla vista, hanno riavviato la raccolta occhiali usati, uno dei tanti Service che conferma l'impegno per migliorare la vista e la qualità di vita di tante persone che non possono permettersi di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

