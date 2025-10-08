Torna la Notte della Ricerca Unisa | appuntamento alla Villa Comunale di Salerno

La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2025 continua ad illuminare Campania e Lazio Meridionale con il progetto S.T.R.E.E.T.S. (Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society). Sabato 11 ottobre, nella cornice cittadina della Villa Comunale di Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

