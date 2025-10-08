Torna la Notte della Ricerca Unisa | appuntamento alla Villa Comunale di Salerno

La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2025 continua ad illuminare Campania e Lazio Meridionale con il progetto S.T.R.E.E.T.S. (Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society). Sabato 11 ottobre, nella cornice cittadina della Villa Comunale di Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: torna - notte

Torna il fascino del Gran Premio: al Sesana lo show di Ferragosto, una notte di storia e tradizione

Torna ‘La Notte Verde’, 3 giornate tutte da vivere: le date 2025

La Notte nel Cuore torna stasera, domenica 20 luglio 2025, in prima serata su Canale5: Sumru rivela tutta la verità!

Torna in tutte le biblioteche di pubblica lettura di Bologna una serata dedicata alle bambine, ai bambini e ai loro amici peluche. Nella notte più magica dell'anno i peluche potranno esplorare le sale, giocare tra gli sc - facebook.com Vai su Facebook

Torna "La Notte Bianca dei Bambini" Sabato 11 ottobre "La notte bianca dei bambini” tornerà ad animare le vie del sestiere della Maddalena, in occasione della sua XIV edizione che avrà per titolo “La fabbrica dei sogni”. Scopri tutte le info https://visitg - X Vai su X

Il 27 settembre torna la Notte dei Ricercatori - Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, la manifestazione che mira a portare la ricerca più vicina al grande pubblico. Si legge su lanazione.it

Torna in città. La notte dei ricercatori - LUCCA Venerdì 26 settembre torna anche a Lucca la “Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori”, la manifestazione che permette di immergersi nel mondo della scienza e della ricerca e scoprire ... Segnala lanazione.it