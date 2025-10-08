Torna la gara podistica StraLanciano | tutte le iniziative collegate tra salute sport e solidarietà
Non solo sport: la 44esima edizione di StraLanciano, storica corsa podistica, è accompagnata da numerose iniziative. Un weekend – 11 e 12 ottobre – ricco di appuntamenti, con l’inedito coinvolgimento del Rotary club Lanciano, che per iniziativa del presidente Rocky Mariano sarà partner della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Torna la gara podistica StraLanciano: tutte le iniziative collegate tra salute, sport e solidarietà - Non solo sport: la 44esima edizione di StraLanciano, storica corsa podistica, è accompagnata da numerose iniziative. Lo riporta chietitoday.it
