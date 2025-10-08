Torna in Piemonte la Vitiligine Week | a novembre incontri gratuiti con i dermatologi

Dal 3 all'8 novembre torna in Piemonte la Vitiligine Week, una settimana di consulenze mediche gratuite con gli specialisti in dermatologia, dedicate ai pazienti con vitiligine, che è possibile prenotare chiamando il numero verde gratuito 800226466, già attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

