Torna uno degli appuntamenti più amati e partecipati del festival Fiato ai Libri: il romanzo a puntate, la formula che ogni anno porta in scena un grande classico della letteratura intrecciando teatro, voce e musica. Quest’anno il pubblico sarà accompagnato dentro le pagine de Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, uno dei romanzi più intensi e profondi del Novecento italiano, capace di raccontare con malinconia e lucidità la fine di un mondo e la nascita di un altro. Il libro contiene un vero e proprio tesoro di considerazioni sul potere, sull’Italia, ma pure sulle relazioni tra le persone, e magnifiche descrizioni di paesaggi e di interni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Torna il romanzo a puntate di Fiato ai Libri: in scena Il Gattopardo di Tomasi da Lampedusa