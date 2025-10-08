Torna il romanzo a puntate di Fiato ai Libri | in scena Il Gattopardo di Tomasi da Lampedusa

Torna uno degli appuntamenti più amati e partecipati del festival Fiato ai Libri: il romanzo a puntate, la formula che ogni anno porta in scena un grande classico della letteratura intrecciando teatro, voce e musica. Quest’anno il pubblico sarà accompagnato dentro le pagine de Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, uno dei romanzi più intensi e profondi del Novecento italiano, capace di raccontare con malinconia e lucidità la fine di un mondo e la nascita di un altro. Il libro contiene un vero e proprio tesoro di considerazioni sul potere, sull’Italia, ma pure sulle relazioni tra le persone, e magnifiche descrizioni di paesaggi e di interni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

