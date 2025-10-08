Torna il mercatino di Noale con 120 espositori e percorso enogastronomico

Domenica 12 ottobre, dalle ore 8 alle ore 18, torna nel cuore di Noale l'appuntamento con MercatiNoale, il grande mercatino dell'antiquariato che ogni seconda domenica del mese anima il centro storico con una giornata dedicata alla bellezza del passato, al gusto e alla tradizione.

