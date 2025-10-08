Torna il Festival Lanciano in contemporanea danza e musica per riflettere sul mondo contemporaneo

Chietitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il Flic - Festival Lanciano in Contemporanea, con un weekend dedicato a musica e danza. Doppio appuntamento con la pluripremiata compagnia di danza milanese Fattoria Vittadini (Premio Hystrio Corpo a Corpo 2018, Premio Rete Critica 2019). In programma due lavori della coreografa Chiara. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - festival

Siderno si tinge di blu: torna il Festival del Mare nel quartiere Sbarre

Torna l'Internet Festival: come e dove guidare lo sviluppo teconologico

Mario Giordano torna a Lucca al festival L'Augusta

torna festival lanciano contemporaneaTorna il Festival Lanciano in contemporanea, danza e musica per riflettere sul mondo contemporaneo - Doppio appuntamento con la pluripremiata compagnia di danza milanese Fattoria Vittadini (Premio Hystrio ... chietitoday.it scrive

torna festival lanciano contemporaneaLa musica dei Dago Red apre il weekend del Festival Lanciano in contemporanea: il programma completo - Due serate dedicate a musica e danza: è questo il menù del Flic - Da chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Festival Lanciano Contemporanea