Torna il Festival Imago Mentis | Un viaggio nei mille percorsi della mente

Torna a Chieti la seconda edizione del festival Imago mentis – esperienze e incontri alla scoperta del funzionamento sano e patologico della mente. L'evento, a cura dell’associazione di promozione sociale La cura del tempo in co-progettazione col Comune di Chieti, Assessorato alle politiche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: torna - festival

Siderno si tinge di blu: torna il Festival del Mare nel quartiere Sbarre

Torna l'Internet Festival: come e dove guidare lo sviluppo teconologico

Mario Giordano torna a Lucca al festival L'Augusta

Dal 3 ottobre al 16 novembre 2025, torna il Festival della Mostarda! Cremona celebra uno dei suoi sapori più iconici con l’11ª edizione del festival: degustazioni, show-cooking e abbinamenti sorprendenti ti aspettano nel cuore della città. Non perder - facebook.com Vai su Facebook

Imago Mentis 2025: a Chieti il festival della mente - L’11 e 12 ottobre torna Imago Mentis a Chieti: incontri, laboratori e arte per riflettere sul funzionamento sano e patologico della mente ... abruzzonews.eu scrive

Chieti, Al via l’edizione 2025 del Festival IMAGO MENTIS – Un Viaggio nei mille percorsi della mente 11 e 12 Ottobre 2025 – Largo G.B. Vico e Museo Archeologico Nazionale ... - Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 8 ottobre 2025 – Tutto pronto per la seconda edizione del FESTIVAL ... Si legge su abruzzonews24.com