Il 10 e 11 ottobre a Milano la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ospiterà la seconda edizione del Festival dell’Economia Critica. Due giorni, 20 incontri e 70 ospiti internazionali “per interrogarsi – scrivono gli organizzatori – sullo stato del capitalismo e ripensare il ruolo dello Stato a favore di un’economia che sia realmente nell’interesse di tutte e tutti” ( qui il programma ). A curare l’evento è l’economista Emanuele Felice, docente di Storia economica all’Università IULM di Milano, già responsabile Economia del Partito democratico e autore del libro ‘ Manifesto per un’altra economia e un’altra politica ‘ (Feltrinelli, 2025) in cui, tra l’altro, ragiona di come “restituire alla politica democratica il suo primato per governare lo sviluppo economico e tecnologico” spiega al Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Torna il Festival dell'Economia Critica. Per scongiurare il trumpismo, tassare i super ricchi e dare la sveglia ai progressisti