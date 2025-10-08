Torna domenica il Trofeo dell’Uva una storia fatta di campioni

Ravennatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una domenica contraddistinta da tante concomitanze sui 21,097 chilometri come sempre succede a ottobre, torna domenica prossima il Trofeo dellUva, la prova di San Pancrazio che con le sue 48 edizioni alle spalle è una delle mezze maratone più longeve del panorama nazionale. La gara ravennate. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - domenica

Settimana europea della mobilità, le iniziative a Livorno: torna "Domenica in bici"

Da giovedì 24 a domenica 27 luglio torna “Ferentino Acustica Festival”

La Notte nel Cuore torna stasera, domenica 20 luglio 2025, in prima serata su Canale5: Sumru rivela tutta la verità!

Torna domenica il Trofeo dell’Uva, una storia fatta di campioni - Lo scorso anno primo posto per Berhamdane in n1h10’48” e per Giorgia Bonci in 1h23’18” con 271 atleti classificati ... Riporta ravennatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Domenica Trofeo Dell8217uva