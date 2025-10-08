Torna al Foro Italico Tennis&Friends con controlli gratuiti alla vista

AGI - Torna anche quest'anno Tennis&Friends al Foro Italico di Roma. Giunta alla sua 15esima edizione, l'evento si terrà da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, con tre giorni dedicati a sport, intrattenimento, benessere e prevenzione. Per il secondo anno consecutivo, Commissione Difesa Vista ETS parteciperà offrendo controlli gratuiti della vista a cura di un’équipe specializzata composta da medici oculisti, ottici e ortottisti. Con il patrocinio di Sport e Salute, Società dello Stato che promuove lo sport e i corretti stili di vita, l’iniziativa di CDV ha ricevuto un riconoscimento istituzionale di rilievo. 🔗 Leggi su Agi.it

