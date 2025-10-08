Torna a Vicenza ‘Gli orizzonti della salute’ One Health al centro

Periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Che cos'è davvero la salute? Possiamo prenderci cura di noi stessi senza prenderci cura del mondo che ci circonda? E che ruolo hanno l'aria che respiriamo, le città che abitiamo, il cibo che scegliamo, le relazioni che coltiviamo nel nostro stare bene? Dal 19 al 26 ottobre torna a Vicenza la rassegna 'Gli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - vicenza

Torna VO Vintage. Gioielli e orologi in mostra a Vicenza

torna vicenza 8216gli orizzontiTorna a Vicenza 'Gli orizzonti della salute', One Health al centro - E che ruolo hanno l'aria che respiriamo, le città che abitiamo, il cibo che scegliamo ... Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Vicenza 8216gli Orizzonti