Torna a gennaio 2026 Arezzo Classic Motors

Dopo il successo delle passate edizioni, Arezzo Classic Motors torna il 10 e 11 gennaio 2026 nel prestigioso polo di Arezzo Fiere e Congressi con una nuova edizione ricca di sorprese per appassionati, famiglie, collezionisti e operatori del settore. Oltre 20.000 mq di esposizione coperta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it