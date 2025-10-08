Torna a gennaio 2026 Arezzo Classic Motors

Arezzonotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo delle passate edizioni, Arezzo Classic Motors torna il 10 e 11 gennaio 2026 nel prestigioso polo di Arezzo Fiere e Congressi con una nuova edizione ricca di sorprese per appassionati, famiglie, collezionisti e operatori del settore. Oltre 20.000 mq di esposizione coperta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - gennaio

Arezzo Classic Motors torna a gennaio: sconto per i lettori di ArezzoNotizie

Marco Verratti torna in Europa già a gennaio? L'indiscrezione

Oh no, è un disastro: Conte impreca, infortunio serissimo | Torna direttamente a gennaio

torna gennaio 2026 arezzoTorna a gennaio Arezzo Classic Motors: dal cuore della Toscana - Arezzo, 6 ottobre 2025 – Dopo il successo delle passate edizioni, Arezzo Classic Motors torna il 10 e 11 gennaio 2026 nel prestigioso polo di Arezzo Fiere e Congressi con una nuova edizione ricca di ... Lo riporta msn.com

Torna “Va’ dove ti porta il bus” di Autolinee Toscane - Arezzo, 8 ottobre 2025 – Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna anche per l’anno scolastico 2025- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Gennaio 2026 Arezzo