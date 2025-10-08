Torna a gennaio 2026 Arezzo Classic Motors
Dopo il successo delle passate edizioni, Arezzo Classic Motors torna il 10 e 11 gennaio 2026 nel prestigioso polo di Arezzo Fiere e Congressi con una nuova edizione ricca di sorprese per appassionati, famiglie, collezionisti e operatori del settore. Oltre 20.000 mq di esposizione coperta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Arezzo Classic Motors torna a gennaio: sconto per i lettori di ArezzoNotizie
