Torna a Gattorna la Festa del Fungo e Sagra della Ballotta con fiera e specialità gastronomiche

Sabato 11 e domenica 12 ottobre a Gattorna, in Val Fontanabuona, si svolgerà la 39^ edizione della Festa del Fungo e Sagra della Ballotta. Fra le specialità ci sono polenta con sugo di funghi, focaccia al formaggio, funghi fritti, frittelle e dolci di castagna. A tutti i partecipanti verranno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: torna - gattorna

11-12 ottobre, a Gattorna festa del fungo e sagra della ballotta https://liguria.bizjournal.it/2025/10/07/gattorna-festa-fungo-sagra-ballotta-2025/… - X Vai su X

Funghi fritti, distribuzione di castagne, polenta e musica! Torna la Festa del fungo e sagra della ballotta a Gattorna - facebook.com Vai su Facebook

Festa del fungo e sagra della Ballotta a Gattorna 2025 con piatti tipici e musica - A Gattorna, in Val Fontanabuona, torna la Festa del fungo e sagra della ballotta. mentelocale.it scrive

Gattorna: festa del fungo e sagra della ballotta, sabato 11 e domenica 12 - Dall'ufficio stampa della manifestazione A Gattorna, in Fontanabuona, sabato 11 e domenica 12 ottobre si svolgerà la 39ma edizione della festa del Fungo e ... Scrive msn.com