Torna a Como La notte dei senza dimora tutto il programma in città

Ogni anno il 17 ottobre ricorre la Giornata mondiale di lotta alla povertà, istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1992. Le realtà che, in Italia, si occupano di senza dimora propongono ormai da 25 anni un’iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della povertà estrema. 🔗 Leggi su Quicomo.it

La Notte dei Senza Dimora a Como è promossa da Vicini di Strada e organizzata grazie all'impegno e alla collaborazione di CSV Insubria Como, Incroci ODV, Croce Rossa Italiana – Comitato di Como

Torna anche a Como "La notte dei senza dimora", in programma da venerdì 10 a domenica 12 ottobre

