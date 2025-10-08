Torino passeggino scivola dalle mani della nonna e cade sul greto del fiume | bimbo grave
A dare il primo soccorso un gruppo di studenti che era nel vicino Campus universitario. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
