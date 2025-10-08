Torino colti sul fatto a rubare nel condominio | due uomini in fuga bloccati dopo inseguimento nei cortili
Due cittadini marocchini arrestati a Torino per tentato furto aggravato in condominio: scoperti dai residenti e fermati dalla Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: torino - colti
https://www.agricultura.it/2024/07/18/un-orto-urbano-sul-tetto-di-un-lidl-a-torino-il-progetto-sociale-per-coltivare-ortaggi-meloni-e-comunita/ - facebook.com Vai su Facebook
Il 24 settembre l’Università di Torino dovrebbe eleggere i nuovi membri del board, ma la consultazione rischia di saltare: i giudici riammettono un candidato escluso. L'ombra del conflitto di interessi di due commissari, colti a sponsorizzare nomi “amici” - X Vai su X
Torino, colti sul fatto a rubare nel condominio: due uomini in fuga bloccati dopo inseguimento nei cortili - Due cittadini marocchini arrestati a Torino per tentato furto aggravato in condominio: scoperti dai residenti e fermati dalla Polizia. virgilio.it scrive
Torino, sorpresi a rubare nelle cantine: due arresti in flagranza - I ladri, di origine marocchina, fermati dopo un inseguimento notturno. Si legge su giornalelavoce.it