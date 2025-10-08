Torino bimbo di tre mesi cade nel fiume con il passeggino recuperato dai vigili del fuoco | è grave
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un neonato di soli tre mesi è ricoverato in gravi condizioni all’ ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo essere caduto nel fiume Dora Riparia mentre si trovava nel suo passeggino. L’incidente è avvenuto nella mattinata del 7 ottobre, mentre il piccolo era in compagnia della nonna. Il salvataggio grazie agli studenti. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un tragico incidente. Il passeggino sarebbe scivolato nel fiume all’altezza del Campus Einaudi, zona frequentata da studenti universitari. Alcuni di loro hanno assistito alla scena e si sono immediatamente tuffati in acqua per tentare di salvare il bambino, mentre altri hanno chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
