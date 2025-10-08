Torino alla nonna sfugge la carrozzina Neonato di tre mesi precipita per tre metri sul fiume Dora Riparia | è grave

Si trova in gravi condizioni il bambino di tre mesi feritosi ieri dopo essere caduto con la carrozzina nel fiume Dora Riparia, all’altezza di lungo Dora Firenze, di fronte al Campus universitario Einaudi a Torino. Secondo quanto riferito da diverse testate, la carrozzina sarebbe scivolata di mano alla nonna lungo la passerella pedonale di corso Verona. Il piccolo ha fatto un volo di tre metri, finendo sulle lastre che coprono l’argine del fiume. I soccorsi degli studenti universitari. Al momento dell’incidente c’erano anche alcuni studenti universitari, che in quel momento uscivano dalle lezioni. 🔗 Leggi su Open.online

