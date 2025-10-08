Torino accende l’AI | il Multiverse World torna al Museo del Cinema
Torino si prepara a un nuovo sprint nel digitale: il 13 e 14 ottobre 2025 il Museo Nazionale del Cinema ospita la IV edizione dell’AI & VR Festival – Multiverse World, promosso dall’ANGI. Un appuntamento che mette a confronto istituzioni, imprese e accademia su intelligenza artificiale e realtà virtuale, con uno sguardo concreto sulle ricadute . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: torino - accende
Arriva la Vuelta! E a Torino si accende la pasione
Arriva la Vuelta! E a Torino si accende la passione
Israel accende il derby e manda un messaggio alla Juve: «Da quando sono arrivato al Torino i tifosi mi chiedono di quella partita. Io…»
++ Torino, dal 15 ottobre il sindaco può far accendere i riscaldamenti domestici ++ A Torino, l’accensione dei riscaldamenti nelle abitazioni è prevista dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere, come stabilito per la Zona E nella quale la n - facebook.com Vai su Facebook
Torino accende i motori: il Salone dell’Auto porta novità, test drive e supercar nel cuore della città https://iltorinese.it/2025/09/18/torino-accende-i-motori-il-salone-dellauto-2025-porta-novita-test-drive-e-supercar-nel-cuore-della-citta/… - X Vai su X