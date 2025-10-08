Torino accende l’AI | il Multiverse World torna al Museo del Cinema

Torino si prepara a un nuovo sprint nel digitale: il 13 e 14 ottobre 2025 il Museo Nazionale del Cinema ospita la IV edizione dell’AI & VR Festival – Multiverse World, promosso dall’ANGI. Un appuntamento che mette a confronto istituzioni, imprese e accademia su intelligenza artificiale e realtà virtuale, con uno sguardo concreto sulle ricadute . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

