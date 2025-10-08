Tori Amos live a Milano il 5 maggio 2026 | Tour Europeo
Tori Amos torna in Italia con “In Times of Dragons”: unica data il 5 maggio 2026 al Teatro degli Arcimboldi. Biglietti su livenation da ottobre. Dopo anni di attesa la cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute Tori Amos, supporterà l’uscita del suo 18° album con il suo più grande tour europeo degli ultimi dieci anni con una imperdibile tappa in Italia, martedì 5 maggio 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, una città che è pronta ad accogliere l’iconica artista e il suo inconfondibile pianoforte. Tori Amos annuncia oggi il suo nuovo album in studio, “In Times of Dragons”, che uscirà nella primavera del 2026, in concomitanza con un lungo tour europeo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: tori - amos
La cantautrice TORI AMOS ha annunciato un nuovo disco e il tour “In Times of Dragons” con un’unica data a Milano, il 5 maggio 2026 al @TAMarcimboldi Biglietti in vendita su Ticketone dalle ore 10.00 di venerdì 10 ottobre Altri concerti in arrivo https://e - X Vai su X
#ToriAmos ha annunciato sui suoi canali social l’uscita del suo nuovo album, intitolato #InTimesOfDragons. Il nuovo progetto musicale, che segue il precedente Ocean to Ocean (2021), uscirà nella primavera del 2026 e sarà accompagnato da un tour europeo - facebook.com Vai su Facebook
TORI AMOS il nuovo album e a maggio in concerto a Milano [Info e Biglietti] - Tori Amos torna con In Times of Dragons, il suo 18° album in uscita nella primavera 2026. Segnala newsic.it
TORI AMOS: in concerto il 5 maggio 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano - Scopri il Tori Amos tour 2026 in Italia, un evento imperdibile al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 5 maggio. Secondo rockon.it