Torchia sull’Inter e la Juventus di Tudor | Gli scontri diretti sono molto importanti con il Milan…

Inter News 24 Torchia sull’Inter e sulla Juventus mercato e i bilanci, il confronto con le migliori squadre di Serie A: il commento sulla corsa Scudetto. Intervenuto su Radio Bianconera, l’agente Davide Torchia ha parlato della Juventus di Igor Tudor, toccando anche il tema dell’ Inter e del risultato del derby d’Italia. «I pareggi? Non sono deluso. Ero molto più irritato per non aver vinto a Verona. Gli scontri diretti sono importanti. È stata battuta l’ Inter, ma abbiamo gli stessi punti, significa che si sono fatti punti contro altre squadre. Con il Milan quindi ci sta il pareggio», ha spiegato Torchia, sottolineando come il rendimento contro le dirette rivali sia cruciale. 🔗 Leggi su Internews24.com

