Topo catturato vivo sugli spalti della Premier League da una tifosa è polemica | Ma quanto è sporco lo stadio?

La Premier League è ormai da diversi anni un modello per le strutture sportive e per gli stadi, considerati i più all’avanguardia del mondo: l’Emirates Stadium, Wembley, Etihad Stadium e altri ancora. Ma c’è ancora uno che fa eccezione ed è tra i più storici della storia del calcio: Old Trafford. Da tantissimo tempo i tifosi e non del Manchester United si lamentano delle condizioni pietose in cui versa la struttura: emblematici i vari video diffusi sul web con l’acqua piovana che scende incessante dai tetti. Ma questa volta nello storico stadio sembra si sia toccato il fondo. Durante la partita di campionato contro il Sunderland, terminata 2-0 per i Red Devils, una tifosa del Sunderland ha “catturato” un topo che si aggirava per lo stadio e lo ha messo dentro un bicchiere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

