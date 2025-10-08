Tony Khan | Jon Moxley è una delle persone più importanti alla AEW

Jon Moxley non è solo una delle più grandi star della AEW, ma anche una figura chiave dietro le quinte della compagnia. A dirlo è il presidente della AEW, Tony Khan, che in una recente intervista con Dirt Sheet Radio ha avuto solo parole di elogio per l’ex campione del mondo. Moxley è alla AEW dal 2019 e, da allora, è sempre stato pronto a intervenire ogni volta che la compagnia aveva bisogno di una presenza affidabile nel main event. Anche durante il suo periodo in riabilitazione, sia i fan che la dirigenza gli sono rimasti accanto. Secondo Khan, però, Moxley è molto più di un semplice nome di punta nel roster: “È incredibile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

