Tony Khan | Jon Moxley è una delle persone più importanti alla AEW
Jon Moxley non è solo una delle più grandi star della AEW, ma anche una figura chiave dietro le quinte della compagnia. A dirlo è il presidente della AEW, Tony Khan, che in una recente intervista con Dirt Sheet Radio ha avuto solo parole di elogio per l’ex campione del mondo. Moxley è alla AEW dal 2019 e, da allora, è sempre stato pronto a intervenire ogni volta che la compagnia aveva bisogno di una presenza affidabile nel main event. Anche durante il suo periodo in riabilitazione, sia i fan che la dirigenza gli sono rimasti accanto. Secondo Khan, però, Moxley è molto più di un semplice nome di punta nel roster: “È incredibile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Tony Khan: Jon Moxley is ‘the most consistent presence’ in AEW’s history - The most recent of those occurred from October 2024 to July 2025, when current champ Hangman Page dethroned him for the belt. Come scrive f4wonline.com
AEW star Jon Moxley announced for indie show - Defy has announced Jon Moxley for its Wraith show at Wonder Ballroom in Portland, Oregon on Friday, October 24. Si legge su f4wonline.com