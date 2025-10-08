Tony Effe e Giulia De Lellis genitori | è nata Priscilla

Tony Effe è diventato papà. La compagna Giulia De Lellis ha annunciato con un post su Instagram la nascita di Priscilla, con foto della piccola tra le braccia del cantante romano. “ La nostra bambina è qui – E come ve lo spiego.”, le parole di gioia dell’influencer. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

