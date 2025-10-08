Tony Effe e Giulia De Lellis genitori | è nata Priscilla

Tony Effe è diventato papà. La compagna Giulia De Lellis ha annunciato con un post su Instagram la nascita di Priscilla, con foto della piccola tra le braccia del cantante romano. “ La nostra bambina è qui – E come ve lo spiego.”, le parole di gioia dell’influencer. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tony Effe e Giulia De Lellis genitori: è nata Priscilla

In questa notizia si parla di: tony - effe

Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché

Giulia De Lellis e Tony Effe in Sicilia: vacanza pre-parto nel resort da quasi 8mila euro a notte

Giulia De Lellis e Tony Effe, i braccialetti dell’estate sono coi cuori (e costano 200 euro)

#GiuliaDeLellis e #TonyEffe sono diventati genitori: è nata Priscilla. L'annuncio del suo arrivo ufficiale è stato dato direttamente da loro sui social: “La nostra bambina é qui E come ve lo spiego …”. Nella foto, condivisa da Giulia De Lellis, la piccola Priscill - X Vai su X

Giulia De Lellis e Tony Effe dopo la notizia del parto: è lei a pubblicare tutto (FOTO) - facebook.com Vai su Facebook

Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori: benvenuta, Priscilla! - Con un annuncio ufficiale, Tony Effe e Giulia De Lellis hanno comunicato che la loro piccola Priscilla è nata! Si legge su comingsoon.it

Tony Effe e Giulia De Lellis genitori: è nata Priscilla - La compagna Giulia De Lellis ha annunciato con un post su Instagram la nascita di Priscilla, con foto della piccola tra le braccia ... Lo riporta lapresse.it