tonia bove prima candidata donna della lista decaro presidente alle elezioni regionali

Tarantini Time Quotidiano Tonia Bove, di Palagiano, annuncia la sua candidatura al Consiglio Regionale della Puglia nella lista “Decaro Presidente”, a sostegno del candidato presidente Antonio Decaro. Sindacalista da oltre trent’anni e vicepresidente dell’Associazione ADA dello Ionio, Tonia Bove è una donna che ha fatto del sociale e dell’impegno civile la propria missione, diventando un punto di riferimento per anziani, lavoratori e agricoltori della provincia ionica. “La mia vita è stata sempre a fianco delle persone – afferma Tonia Bove –. Con il sindacato e l’associazione ho ascoltato i problemi di chi non ha voce, raccogliendo le loro istanze e trasformandole in battaglie concrete. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

