Tondo e rosso vuoi diventare clown sociale? Ecco il corso di formazione | come iscriversi

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il corso di formazione per diventare Clown Sociale a cura dei Pagliacci Clandestini. La formazione si svolgerà a Reggio Calabria dal 1 al 30 novembre 2025, avrà una durata complessiva di 70 ore divise in 5 weekend: sabato e domenica. È aperta a tutti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it