Momenti di pura tensione per la troupe di “È sempre Cartabianca”, sorpresa da un’aggressione in pieno collegamento a Bologna durante la puntata del 7 ottobre. Un episodio che ha lasciato tutti senza fiato: alcune persone con il volto coperto si sono avvicinate urlando insulti e minacce, fino a spintonare i membri della squadra televisiva. In studio, Bianca Berlinguer ha subito mostrato preoccupazione, chiedendo all’inviato di interrompere il collegamento per garantire la sicurezza di tutti. La scena si è svolta mentre in città era in corso un corteo non autorizzato promosso da gruppi pro-Palestina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Togliti dal c…”. Botte e violenza in diretta a Cartabianca: Bianca Berlinguer terrorizzata