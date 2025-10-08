Continuano le indagini sul caporalato: il pm Paolo Storari ha chiesto l’amministrazione giudiziaria per Tod’s. L’azienda è accusata di non aver verificato le pratiche di produzione, agevolando colposamente fenomeni di “ sfruttamento del lavoro ” nella catena di produzione. Questa passa attraverso opifici gestiti da cinesi in cui le condizioni sarebbero “ottocentesche” e i ritmi produttivi definiti da “para-schiavitù”. Caporalato, richiesta amministrazione giudiziaria per Tod’s. La proposta arrivain contemporanea con la decisione del Tar del Lazio di demandare al giudice civile la pronuncia sulla legittimità del contratto di sponsorizzazione tra il Ministero della Cultura e Tod’s. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tod’s, richiesta l’amministrazione giudiziaria per “caporalato”