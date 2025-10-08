Tod’s pm Milano chiede commissariamento per caporalato
La Procura di Milano ha chiesto di disporre l’amministrazione giudiziaria nei confronti di Tod’s spa, il colosso del lusso di calzature, pelletteria e abbigliamento di alta qualità guidato da Diego e Andrea Della Valle, per aver agevolato colposamente un “pesante sfruttamento lavorativo” lungo la propria filiera produttiva. La richiesta del pubblico ministero Paolo Storari – anticipata da Reuters e confermata a LaPresse – è rivolta alla Corte di Cassazione che ha fissato un’ udienza per il 19 novembre dopo l’iniziale rigetto della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. Il coinvolgimento di Tod’s, nel cui board siedono anche figure come Luca Cordero di Montezemolo e Luigi Abete, nelle inchieste sul caporalato e gli opifici cinesi utilizzati nell’alta moda italiana era già emerso a luglio 2025 nell’indagine che ha portato all’amministrazione giudiziaria del marchio Loro Piana controllato da una delle 10 famiglie più ricche del mondo (gli Arnault). 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: milano - chiede
Manfredi Catella, la Procura di Milano chiede l'arresto del re del mattone e dell'assessore all'Urbanistica Tancredi
Urbanistica, la procura di Milano chiede l’arresto dell’assessore Tancredi
Caso urbanistica Milano, pm chiede arresto per assessore Tancredi e imprenditore Catella
Lunedì 13 ottobre tutt3 in Piazza Gaza (Piazza della Scala) alle ore 17 per la votazione della mozione che chiede la fine delle relazioni tra Milano e Israele a cominciare dal gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Leggi tutto https://lombardia.usb.it/leggi-notizia/mi - facebook.com Vai su Facebook
Compravendita calciatori: pm chiede l’assoluzione per l’agente Fali Ramadani, accusato di evasione https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/24/news/compravendita_calciatori_fali_ramadani_evasione_fiscale-424868082/?ref=twhl… - X Vai su X
Caporalato, Pm chiede il commissariamento di Tod’s - Secondo la Procura di Milano il brand delle calzature della famiglia Della Valle avrebbe agevolato un «pesante sfruttamento» lungo la filiera ... Secondo msn.com
Ucciso sulle strisce a Milano, pm chiede carcere per investitore - La Procura di Milano ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per Giusto Chiacchio, il 26enne poliziotto che, fuori servizio, poco prima delle 6 di sabato scorso ha ... Come scrive ansa.it