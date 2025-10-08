La Procura di Milano ha chiesto di disporre l’amministrazione giudiziaria nei confronti di Tod’s spa, il colosso del lusso di calzature, pelletteria e abbigliamento di alta qualità guidato da Diego e Andrea Della Valle, per aver agevolato colposamente un “pesante sfruttamento lavorativo” lungo la propria filiera produttiva. La richiesta del pubblico ministero Paolo Storari – anticipata da Reuters e confermata a LaPresse – è rivolta alla Corte di Cassazione che ha fissato un’ udienza per il 19 novembre dopo l’iniziale rigetto della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. Il coinvolgimento di Tod’s, nel cui board siedono anche figure come Luca Cordero di Montezemolo e Luigi Abete, nelle inchieste sul caporalato e gli opifici cinesi utilizzati nell’alta moda italiana era già emerso a luglio 2025 nell’indagine che ha portato all’amministrazione giudiziaria del marchio Loro Piana controllato da una delle 10 famiglie più ricche del mondo (gli Arnault). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tod’s, pm Milano chiede commissariamento per caporalato