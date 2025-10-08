Tod’s la procura di Milano chiede il commissariamento | Non ha controllato lo sfruttamento lavorativo

La Procura di Milano ha chiesto la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria per Tod’s spa per una «condotta agevolatoria» per non aver controllato fenomeni di «sfruttamento del lavoro» nella catena di produzione, negli opifici gestiti da cinesi. Si tratta di accertamenti, coordinati dal pm Paolo Storari, che spesso vengono disposti nei confronti dei colossi della moda quando emergono queste problematiche. Un difetto di competenza territoriale però comporta che – ad avviso prima del Tribunale e poi della Corte d’Appello di Milano – debba essere non la procura lomabarda, bensì quella di Ancona, a decidere se accogliere o meno la richiesta dei pm milanesi. 🔗 Leggi su Open.online

