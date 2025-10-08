Tod’s e l’ipotesi caporalato la Procura di Milano chiede il commissariamento

La Procura di Milano ha chiesto il commissariamento giudiziario di Tod’s, colosso del lusso e fiore all’occhiello del made in Italy guidato da Diego e Andrea Della Valle. L’ipotesi di reato, ancora da dimostrare, è che la filiera produttiva di Tod’s possano essersi verificati episodi di caporalato. L’iniziativa, firmata dal pm Paolo Storari, segue una serie di inchieste che negli ultimi mesi hanno coinvolto diversi nomi dell’alta moda italiana, ma anche realtà della grande distribuzione e della logistica. Tod’s e l’ipotesi caporalato. Al momento pende in Cassazione una questione di competenza territoriale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

