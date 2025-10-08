Tod' s commissariata | indagine su sfruttamento del lavoro in laboratori cinesi Guai per l' impero di Della Valle

La Procura di Milano ha chiesto la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria per Tod's spa per una "condotta agevolatoria" per non aver controllato fenomeni di "sfruttamento del lavoro". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

