Tod' s chiesta l' amministrazione giudiziaria | Ha agevolato lo sfruttamento nella catena produttiva

La Procura di Milano ha chiesto di disporre l'amministrazione giudiziaria nei confronti di Tod's spa, il colosso del lusso di calzature, pelletteria e abbigliamento di alta qualità guidato da Diego e Andrea Della Valle, per aver agevolato colposamente un "pesante sfruttamento lavorativo" lungo la propria filiera produttiva. La richiesta del pubblico ministero Paolo Storari - anticipata da Reuters- è rivolta alla Corte di Cassazione che ha fissato un'udienza per il 19 novembre dopo l'iniziale rigetto della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. I pm contestano all'azienda una "condotta agevolatoria" per non aver controllato fenomeni di sfruttamento negli opifici gestiti da cinesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tod's, chiesta l'amministrazione giudiziaria: "Ha agevolato lo sfruttamento nella catena produttiva"

