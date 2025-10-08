Tod' s chiesta l' amministrazione giudiziaria | Ha agevolato lo sfruttamento del lavoro

Condizioni di lavoro "ottocentesche", dice la procura. E a guardare le immagini raccolte dagli investigatori è difficile immaginare uno scenario diverso. Mangiavano e dormivano in fabbrica, senza soluzione di continuità, le sarte e i sarti di due fabbriche guidate da titolari cinesi, a Bollate e a Baranzate. Fabbriche che producono giacche e pantaloni, in questo caso le divise dei commessi dei negozi Tod's, per conto della Maurel srl, a sua volta fornitrice della Ritaglio Magico, con sede legale a Castellanza e che riceve le commissioni direttamente dall'azienda guidata dai Della Valle. Lo facevano giorno e notte, festivi compresi, in "una condizione di para schiavitù" con paghe da "2,75 euro all'ora". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tod's, chiesta l'amministrazione giudiziaria: "Ha agevolato lo sfruttamento del lavoro"

