Police firma TO BE Hyperverse, una coppia di fragranze – per lui e per lei – pensata per chi ama varcare soglie nuove e vivere esperienze sensoriali che uniscono mondi diversi. Un invito a esplorare confini inattesi, dove la materia diventa emozione e il profumo dialoga con immaginari reali e digitali. Un nuovo capitolo tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - TO BE Hyperverse, il nuovo viaggio olfattivo di Police