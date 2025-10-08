TNA | Anche i titoli di coppia di NXT saranno difesi a Bound For Glory
Gli Hardy Boyz hanno scritto di nuovo la storia. Questa notte a NXT Showdown hanno conquistato per la prima volta in carriera gli NXT Tag Team Championships, sconfiggendo i Darkstate. Il tutto da TNA Tag Team Champions. A Bound For Glory, Domenica sera, i fratelli Hardy dovranno affrontare il Team 3D, in un One Final Table Match, con in palio i TNA Tag Team Titles. Ma un’aggiunta è alle porte, la TNA ha decretato che il match di Bound For Glory sarà valido sia per i titoli TNA, che per i titoli di NXT. BREAKING: After their historic victory on last night's #WWENXT, The Hardys vs. Team 3D: One Final Table at #TNABoundForGlory LIVE on PPV and TNA+ THIS SUNDAY will now be for both the TNA and @WWENXT Tag Team Titles! Get tickets: code GLORY25 to save. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
