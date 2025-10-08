Tlon | La Global Sumud Flotilla ci ha mostrato che la società civile ha smesso di aspettare la politica | la speranza è già in corso

Negli ultimi anni ci siamo abituati all’idea che l’indignazione sia inutile e che la complessità sia una scusa per non agire. La politica di sinistra si accoda alle manifestazioni quando sono già piene, prende posizione solo quando la direzione è chiara, interviene dopo che altri hanno rischiato. E la società ha iniziato ad anticiparla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tlon: «La Global Sumud Flotilla ci ha mostrato che la società civile ha smesso di aspettare la politica: la speranza è già in corso»

La Global Sumud Flotilla: una missione umanitaria che apre scenari geopolitici imprevedibili - La Global Sumud Flotilla è una coalizione internazionale non governativa di oltre 50 imbarcazioni civili, con partecipanti provenienti da 44 paesi, formatasi nell’estate 2025[1]. Come scrive difesaonline.it