Tlon | La Global Sumud Flotilla ci ha mostrato che la società civile ha smesso di aspettare la politica | la speranza è già in corso

Vanityfair.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni ci siamo abituati all’idea che l’indignazione sia inutile e che la complessità sia una scusa per non agire. La politica di sinistra si accoda alle manifestazioni quando sono già piene, prende posizione solo quando la direzione è chiara, interviene dopo che altri hanno rischiato. E la società ha iniziato ad anticiparla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

tlon la global sumud flotilla ci ha mostrato che la societ224 civile ha smesso di aspettare la politica la speranza 232 gi224 in corso

© Vanityfair.it - Tlon: «La Global Sumud Flotilla ci ha mostrato che la società civile ha smesso di aspettare la politica: la speranza è già in corso»

In questa notizia si parla di: tlon - global

tlon global sumud flotillaTlon: «La Global Sumud Flotilla ci ha mostrato che la società civile ha smesso di aspettare la politica: la speranza è già in corso» - Negli ultimi anni ci siamo abituati all’idea che l’indignazione sia inutile e che la complessità sia una scusa per non agire. Riporta vanityfair.it

tlon global sumud flotillaLa Global Sumud Flotilla: una missione umanitaria che apre scenari geopolitici imprevedibili - La Global Sumud Flotilla è una coalizione internazionale non governativa di oltre 50 imbarcazioni civili, con partecipanti provenienti da 44 paesi, formatasi nell’estate 2025[1]. Come scrive difesaonline.it

Cerca Video su questo argomento: Tlon Global Sumud Flotilla