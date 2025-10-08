Tiziano Rossi vince il Premio Strega Poesia 2025
Tempo di lettura: 2 minuti Il Premio Strega Poesia 2025 è stato assegnato a Tiziano Rossi per la sua raccolta ‘ Il Brusio ‘, edita da Einaudi. L’opera ha conquistato 34 voti su 85 espressi dal corpo votante degli Amici della poesia, composto da oltre cento personalità del mondo culturale italiano e internazionale, tra cui il Comitato scientifico del Premio, composto da: Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Vivian Lamarque, Melania G. Mazzucco, Patricia Peterle, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta. Oltre al premio in denaro offerto da Strega Alberti Benevento, Rossi ha ricevuto un esemplare dell’opera d’arte ‘L’infinito Premio Strega’, donata dal maestro Emilio Isgrò e realizzata appositamente per tale concorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
