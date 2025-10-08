Titolo Campioni d’Inverno le quote dei bookmakers | Napoli favorito Inter data a…

Titolo Campioni d’Inverno. La Serie A vive un avvio di stagione intenso e combattuto, con Napoli e Roma a contendersi la posizione di vertice. Attualmente, la Roma è una delle due rose a guidare la classifica grazie a un inizio convincente, ma i bookmakers continuano a puntare forte sui partenopei di Antonio Conte per il titolo di campioni d’inverno. Secondo le quote SNAI, la vittoria degli azzurri a metà stagione è fissata a 3, confermando come la squadra di Conte sia considerata la più affidabile e favorita dagli esperti del settore. Alle spalle del Napoli e della Roma – ora quotata a 5 dopo il 7. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it