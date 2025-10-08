Tiro a volo Mondiali 2025 | le favorite dello skeet USA con ambizioni ritorna Diana Bacosi

Oasport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora qualche giorno e si alzerà il sipario sugli attesissimi Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, rassegna quest’anno in scena in Grecia, nello specifico nella capitale Atene, da sabato 11 a domenica 19 ottobre. Come sappiamo, sarà un evento importantissimo in chiave Italia, Nazione che intende ovviamente ben figurare in un tutte le categorie e specialità, puntando sulle sue pedine più pregiate. In tal senso, nello skeet femminile i riflettori saranno puntati su Diana Bacosi, nuovamente in pedana dopo un periodo di pausa. L’azzurra non può che essere tra le favorite della sua gara, dove sarà motivata a riscattare la prestazione individuale alle passate Olimpiadi di Parigi 2024, dove si è piazzata solo quindicesima (salvo poi vincere l’oro nella prova mista). 🔗 Leggi su Oasport.it

tiro a volo mondiali 2025 le favorite dello skeet usa con ambizioni ritorna diana bacosi

© Oasport.it - Tiro a volo, Mondiali 2025: le favorite dello skeet. USA con ambizioni, ritorna Diana Bacosi

In questa notizia si parla di: tiro - volo

Tiro a volo: i convocati dell’Italia per gli Europei 2025 a Châteauroux. Ci sono Pellielo, Bacosi e Rossetti

Il Galà dello Sport all'Antico Tiro a Volo

Calendario Europei tiro a volo 2025: programma, orari, tv, streaming

tiro volo mondiali 2025Tiro a volo, Mondiali 2025: i favoriti dello skeet maschile. Hancock sopra tutti, chance per Rossetti? - Ancora pochi giorni e si alzerà finalmente il sipario sui Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, competizione quest'anno in scena ad ... Riporta oasport.it

tiro volo mondiali 2025Tiro a volo, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025: torna Diana Bacosi, assente Jessica Rossi, c’è Pellielo - Dal 9 al 18 ottobre terranno banco i Mondiali di tiro a volo 2025 sulla pedana del Malakasa Shooting Range, complesso situato a circa una cinquantina di ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Tiro Volo Mondiali 2025