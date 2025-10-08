Ancora qualche giorno e si alzerà il sipario sugli attesissimi Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, rassegna quest’anno in scena in Grecia, nello specifico nella capitale Atene, da sabato 11 a domenica 19 ottobre. Come sappiamo, sarà un evento importantissimo in chiave Italia, Nazione che intende ovviamente ben figurare in un tutte le categorie e specialità, puntando sulle sue pedine più pregiate. In tal senso, nello skeet femminile i riflettori saranno puntati su Diana Bacosi, nuovamente in pedana dopo un periodo di pausa. L’azzurra non può che essere tra le favorite della sua gara, dove sarà motivata a riscattare la prestazione individuale alle passate Olimpiadi di Parigi 2024, dove si è piazzata solo quindicesima (salvo poi vincere l’oro nella prova mista). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, Mondiali 2025: le favorite dello skeet. USA con ambizioni, ritorna Diana Bacosi