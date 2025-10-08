Tiro a volo Mondiali 2025 | le favorite del trap femminile Silvana Stanco tra le possibili medagliate in 80 al via

Saranno 80, da 39 Paesi, le contendenti per le medaglie nel trap femminile ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: ad Atene, in Grecia, le migliori 6 delle qualificazioni avranno accesso alla finale di venerdì 17 ottobre. L’Italia sarà rappresentata dal trio composto da Silvana Maria Stanco, Alessia Iezzi e Valentina Panza. Soprattutto la prima delle tre azzurre citate può avere aspirazioni di medaglia se non di successo, per quanto sia comunque difficile emergere in un competizione con tante iscritte, soprattutto con tante tiratrici che possono ambire all’accesso all’atto conclusivo. Tra le possibili finaliste, infatti, ci saranno le australiane Laetisha Scanlan e Penny Smith, le iberiche Fatima Galvez e Mar Molne Magrina, la francese Carole Cormenier, la britannica Lucy Charlotte Hall, la guatemalteca Adriana Ruano Oliva, la polacca Sandra Bernal, la sammarinese Alessandra Perilli e la statunitense Rachel Tozier. 🔗 Leggi su Oasport.it

