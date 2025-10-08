Tiro a volo Mondiali 2025 | i favoriti dello skeet maschile Hancock sopra tutti chance per Rossetti?

Manca sempre meno. Ancora pochi giorni e si alzerà finalmente il sipario sui Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, competizione quest’anno in scena ad Atene, in Grecia, da venerdì 10 a sabato 18 ottobre. Sarà ovviamente una rassegna imperdibile in chiave Italia, con tanti rappresentanti della squadra azzurra motivati a prendere medaglie pesanti in tutte le categorie. Una delle gare più importanti in tal senso sarà quella dedicata allo skeet maschile, prova in cui la compagine tricolore punterà forte su Gabriele Rossetti, oltre che su Erik Pittini e Valerio Palmucci. Il parterre sarà iper prestigioso, complice la presenza di tanti pesi massimi coinvolti, con nota di merito per gli statunitensi. 🔗 Leggi su Oasport.it

