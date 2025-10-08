Tiro a segno brillano i colori ravennati ai campionati italiani di Roma | quattro ori e due bronzi

Ravennatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una volta grandi soddisfazioni per la sezione ravennate del Tiro a Segno. La nutrita squadra di atleti – ben 16 - che si è presentata ai recenti campionati italiani di Roma torna dalla rassegna iridata con quattro ori, due bronzi e diversi lusinghieri piazzamenti.Sugli scudi, in primis. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: tiro - segno

