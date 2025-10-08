Tirano controlli alla festa ' street food' | due lavoratori in nero e maxi-sanzioni

Tre giorni di musica, birra e street food a Tirano, dal 29 al 31 agosto, si sono chiusi con un controllo a sorpresa della Guardia di Finanza negli stand della manifestazione “Hop Hop Street Food”. L’ispezione ha portato alla luce due lavoratori impiegati “in nero”, di cui uno privo di regolare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

