Tirano controlli alla festa ' street food' | due lavoratori in nero e maxi-sanzioni

Sondriotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni di musica, birra e street food a Tirano, dal 29 al 31 agosto, si sono chiusi con un controllo a sorpresa della Guardia di Finanza negli stand della manifestazione “Hop Hop Street Food”. L’ispezione ha portato alla luce due lavoratori impiegati “in nero”, di cui uno privo di regolare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

