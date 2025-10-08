Timothée Chalamet il lungo spot di Marty Supreme è delirante e ipnotico

Comingsoon.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Timothée Chalamet interpreta e coproduce Marty Supreme di Josh Safdie, un film molto liberamente ispirato alla figura del giocatore di ping pong Marty Reisman. Al cinema da gennaio 2026. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

