Ti faccio fare la stessa fine di Giulia Cecchettin 53enne di Chieti condannato a due anni

«Ti faccio fare la stessa fine di Giulia Cecchettin, ti ammazzo e ti butto per strada». Mentre l'Italia era sconvolta per l’omicidio della 22enne per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta, c'è chi evocava quella vicenda e usava quelle frasi per minacciare per l’ennesima volta la compagna. Questa è la storia di un 53enne di Chieti che è stato ora condannato in primo grado a due anni di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Ti faccio fare la stessa fine di Giulia Cecchettin”, 53enne di Chieti condannato a due anni

